Sanal ortamda sergi

Genç sanatçılardan Direnç Betmezoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal ve kültürel aktivitelere ara verilen bugünlerde toplumu ve sanatı sanal ortamda buluşturmak için bir sergi hazırladı.

Sanatçının açıklamasına göre, son dönem eserlerinden oluşan seçki, internet ortamında ziyaret açıldı.

Sergiye girişin bir link üzerinden sağlandığı ve ekrana dokunarak sergi salonundaki çalışmaların ziyaretçiler tarafından deneyimlenme olanağına sahip olduğunu belirtilen açıklamaya göre, devlet koleksiyonunda bulunan "Beş parmağın güzelliği" ve " Leş " isimli iki eser de bu sanal sergide yer alıyor.

Toplamda 10 resim ve 1 enstalasyon çalışmalarından oluşan sergi, koronavirüs salgını sona erene kadar açık kalacak.

Sanal sergiye ulaşılabilecek adres şöyle:

https://www.artsteps.com/view/5e8670cf89f83a18220e216c?fbclid=IwAR24sY4YtNumntluCdLmV-NH7hu2VRUmaDNt_5Q97hXOe31O3dvl6IEaKGw

2013'te Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Direnç Betmezoğlu, Fransızca dil eğitiminin ardından 2015'te Fransa'da Institut supérieur des beaux-arts de Besançon'da yüksek sanatlar eğitimine başladı. Betmezoğlu halen Fransa'da yüksek lisans son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.