Sanatçı Turgay Hilmi DAÜ’de öğrenciler ile bir araya geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Turgay Hilmi arasında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek üzere imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sanatçı Hilmi DAÜ’de öğrenciler ile bir araya geldi. DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov’un Orkestra dersi kapsamında öğrenciler ile bir araya gelen Hilmi, deneyim ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı.

konusu etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Hilmi, etkinlik sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Hilmi, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tarz etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov söz konusu etkinliğin öğrenciler açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek, bunun onlar için kaçınılmaz bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin başında konuşan DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. S. Çetin Aydar, Hilmi’ye sanatsal katkıları için teşekkür ettikten sonra, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün temel amaçlarından birinin nitelikli ve sanatsal yönü gelişmiş öğretmenler yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Gerçekleştirilen bu ve bu tür etkinliklerle öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için ortamlar sağladıklarını söyledi. Ayrıca öğrencilere bu fırsatı iyi değerlendirmelerini, mesleğini dünya ölçeğinde yapan ve büyük deneyime sahip Kıbrıslı sanatçıya çok soru sorarak bu deneyimlerinden azami ölçüde faydalanmalarını öğütleyip iyi bir etkinlik geçmesini temenni etti.