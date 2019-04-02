Saraçoğlu Vakfı yararına oyun

Creditwest Bank çalışanları tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına oyun sergilenecek.
Creditwest Bank’tan yapılan yazılı açıklamaya göre , “Bir 5 dakikanız var mı?” isimli oyundan elde edilecek tüm gelir, vakfa bağışlanacak.
7 yaş ve üzeri için uygun olan oyunun yer ve tarihleri şöyle:
“11 Nisan 2019 saat: 19.30 TMK Konferans Salonu
18 Nisan saat:19.30 TMK Mağusa
25 Nisan 2019 saat: 19.30 Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi
09 Mayıs 2019 Saat: 19.30 Güzelyurt AKM”