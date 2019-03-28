“Şerefine İnsanoğlu” sahnelendi

İskele Belediye Tiyatrosu, Kültür & Sanat Günleri kapsamında, “Şerefine İnsanoğlu” adlı oyununu dün sahneledi.



İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyunun İskele’deki gösterimini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da izledi.



Ortadoğu’da yaşanan olaylara dikkat çeken oyun, Toygun Orbay tarafından kaleme alındı.



İskele Belediyesi’nin Kültür & Sanat Günleri kapsamında yarın gece Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Ejderha Tepesi isimli oyunu İskele AKM’de sahneleyecek.