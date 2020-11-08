Sergi, Rüstem Kitabevinde açılıyor

DAÜ’nün Rüstem Kitabevi ile sürdürdüğü ortak sanat etkinlikleri kapsamında, Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” isimli ikinci sergisi Rüstem Kitabevi’nde açılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, yarın saat 18.30’da, açılacak sergide sanatçının 80’e yakın suluboya ve pastel çalışmaları yer alacak.

İkinci sergi de , ilkinde olduğu çoğunlukla sanatçının günlüğünden, kendi için boyadığı, renklerle denemeler yaptığı, araştırdığı ve kendini özgür bıraktığı serbest çalışmalardan oluşuyor.

Sergi 9-21 Kasım 2020 tarihlerinde, pazar günleri hariç, 10.00 -18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.