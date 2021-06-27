Sergi, Sarayönünde açıldı

Telsim’in Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ile düzenlediği "Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri Sarayönü Lefkoşa’da verildi ve yarışma sergisi gerçekleştirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, dünkü etkinliğe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Foder Başkanı Ramadan Gümüşok’un konuşmalarının ardından, Jüri üyeleri ve dereceye giren çocuklara plaket ve ödülleri takdim edildi.

SERGİDEN ELDE EDİLEN GELİR, TAŞKENT YABAN HAYAT REHABİLİTASYON MERKEZİNE BAĞIŞLANDI

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğinde düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, 50 Türk Lirası karşılığında satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir Taşkent Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlandı.

DERECEYE GİRENLER

İlkokul Kategorisinde Yarışmanın Üçüncüsü “Oyun Zamanı” isimli fotoğrafıyla Yakın Doğu İlkokulu’ndan Hira Akarsulu; İkincisi “Pirili” isimli fotoğrafıyla Alasya Ailkokulu’ndan Sema Halkseven; Birincisi “Seksek Taş Alma” isimli fotoğrafıyla oldu. Telsim Özel Ödülü, “Seksek” isimli fotoğrafıyla Levent İlkokulu’ndan Ada Meral Adalı’ya verildi.

Ortaokul Kategorisinde Yarışmanın Üçüncüsü “Çuval Yarışı” isimli fotoğrafıyla Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’nden Kaya Halkseven; İkincisi “Birdirbir” isimli fotoğrafıyla Yakın Doğu Koleji’nden Deniz Erosal; Birincisi “Pirili Zamanı” isimli fotoğrafıyla Yakın Doğu Koleji’nden Defne Solyalı oldu. Solyalı, “Saklambaç” isimli fotoğrafıyla Telsim Özel Ödülü’nü de aldı.