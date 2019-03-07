Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Girne Özgürada Lions Kulübü tarafından düzenlenen 20.Geleneksel Kadın Dünyasından Renkler sergisinin açılışına katılarak, sergiye katılan sanatçılara katılım belgelerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide 33 kadın sanatçının 70 tablosu sergilendi.

AKINCI

Lions ve Inner Wheel gibi örgütlerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Meral Akıncı, tüm örgütlerin aynı duyarlılık ve disiplin içerisinde hareket etmelerini temenni etti.

Şilili dünyaca ünlü şair Pablo Neruda’nın şiirine atıfta bulunarak sanatın, edebiyatın, müziğin yaşamdaki önemine değinen Meral Akıncı, kadınların sanatsal üretime yoğunlaşarak yüreklerinin inceliklerinde boğulmamayı başarabilmelerinin öneminin altını çizdi.

Bugüne kadar sanatsal üretim yolculuğuna çıkmayan kadınların bundan sonraki yaşamlarında yüreklerindeki derinliğin özünü bulup bunu sanat eserlerine aktarmasını temenni eden Meral Akıncı, Girne Özgürada Lions Kulübü tarafından düzenlenen 20.Geleneksel Kadın Dünyasından Renkler sergisine katkı koyan ve oraya çıkan eserler ile doğa, toplum, yaşam gibi konulara değinen 33 kadın sanatçıya teşekkürlerini iletti.