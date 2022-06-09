Serpin Onay Demirciler’in hayatı belgesel oluyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), kadın öykülerinden oluşacak belgesellerin çekimlerini tanınmış eczacılardan Serpin Onay Demirciler’in hayatıyla sürdürüyor.
"Hayata değer katan kadınların" yer aldığı belgesel projesinde, ülkenin eğitimli ilk kadın eczalarından Serpin Onay Demiriciler’in hayatı belgesel oluyor. Belgeselin çekimleri Koopbank sponsorluğunda yapılıyor.
Ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatan KÖDER’in projesiyle, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amaçlanıyor.