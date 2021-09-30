Sessiz Çığlık Mektup Yarışmasının ödül töreni yapıldı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Sessiz Çığlık Mektup Yarışmasının sonuçları açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00’da KTTO Konferans salonunda düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmada bu yıl Nazan Demir’in mektubu birincilik ödülüne layık bulunurken, Lema İnkaya’nın mektubu ikincilik, Berfin Gündüz’ün mektubu ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydındoğmuş, törende yaptıkları konuşmalarda Sessiz Çığlık Mektup Yarışmasının amacının toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık yaratarak duyarlılığı artırmak olduğunu belirtti.



Sessiz Çığlık Mektup Yarışmasını destekleyen sponsorlar, Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ve KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptıkları konuşmalarla sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptı.

Sponsorlara plaketlerini sunan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği As Başkanı Semral Erel sponsorlara destekleri için teşekkür ederken bu desteğin artarak devam etmesi temennisini dile getirdi.

Yarışmacılar da konuşmalarında duygularını paylaşarak onları destekleyen böyle bir yarışmanın parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.