Sessiz Kullar Sokak Hayvanlarını Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği'nden etkinlik

5 yıldır aktif olarak faaliyet gösteren Sessiz Kullar Sokak Hayvanlarını Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği - The Silent Ones, 8 Ekim Cuma akşamı saat 20.00 de Barış Manço Parkı, Coşkuner Bar’da, bir konser etkinliği düzenleyecek.

Elde edilecek gelirle sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin tedavisi ve kısırlaştırılması hedefleniyor.

“Sessiz Canların Sesi Ol” sloganıyla tüm halka seslenen dernek yetkilileri şunları iletti:

“Sokakta yaşam mücadelesi veren canlara yardım edebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var, çok zor şartlarda bu canların tedavisi, kısırlaştırılması ve beslenmeleri için mücadele vermekteyiz.Derneğimiz tamamen gönüllü üyelerden oluşmaktadır ve sizlerin en küçük bir katkısı, sokaktaki dostlarımız adına çok önemlidir. Derneğimize hergün ulaşan yüzlerce kişinin ihbarlarına yetişebilmek için maddi desteğinize ihtiyaç var.Gerek kısırlaştırma gerek aşılama ve parazit uygulamaları ile sokaktaki yaşamın daha sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Ayrıca sokakta bulunup derneğimiz tarafından sahiplendirdiğimiz canların sayısı da oldukca fazladır.Tüm bunları birlikte başarabilmek için hepinizi bu güzel etkinliğimize bekliyoruz.Hem eğlenip hem de katkı koymak için 8 Ekim Salı gecesi bizlerle olun. "