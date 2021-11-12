Sevil Emirzade’nin 4 dile çevrilen eseri girne’de yabancılara tanıtıldı

Sevil Emirzade’nin yazdığı ve 4 dile çevirerek yayınlamış olduğu “Tarihsel Belgesel Tiyatro Oyunları’yla Uğurlar Olsun Kıbrıs’ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri… Yazılsın Dostlukla Yenileri” adlı kitabının İngilizce olarak tanıtım etkinliği, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde, bu kez de yabancılara yönelik olarak gerçekleştirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de katılımıyla ve çoğunlukla Girne bölgesinde yaşayan İngiliz ve Almanların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, bir de ‘Mini Konser’ yer aldı. Tanınmış opera sanatçısı Demetra George Mustafaoğlu’nun okuduğu İstiklal Marşı’yla başlayan tören, Sevil Emirzade’nin özgeçmişinin okunması ve ardından yazarın söz almasıyla devam etti.

Emirzade 12 yıl önce başlayıp geçtiğimiz ay içinde tamamladığı bu projesi hakkında izleyicilere açıklamalarda bulundu. Emirzade, saon 200 yıllık Kıbrıs tarihinden gerçek ve ilginç olaylar seçerek kurguladığı oyunlarında, çoğunlukla bizzat isimleriyle tarihsel şahıslara rol verdiğini, onların ve olayların fotoğraf ve belgelerini de kitabına alarak, bir çeşit “fotoğraf realizmine” başvurduğunu anlattı.

Daha sonra mikrofona davet edilen, Almanca versiyonunun bazı düzeltmelerini eşi gazeteci Heidi ile birlikte yapan ve Lapta’da yaşayan emekli Alman büyükelçi Hartmut Blankenstein söz alarak şu ifadeleri kullandı:

“Sevil Emirzade, uzun yıllar önce yaşanmış ve uluslararası toplumlarca ulaşılmamış veya çok ihmal edilmiş olan olayları; hatta, resmi tarihçiler tarafından da her zaman dışarıda bırakılmış, bir yana terk edilmiş olan bilinmeyen olayları sahneye taşımıştır.

Bu olaylar geçen yüzyıldan başlayarak Kıbrıslı Türklerin gelişmesini gösteren, çeşitli zamanlardaki durumunu çok tipik bir şekilde ele almış, 1930’lu 40’lı yılların özellikle görmezlikten gelinen 63 hadiseleriyle, Kıbrıs tarihinin gerçekten bilinmeyenlerini bize sunmuş ve keşfetmemizi sağlamış, Kıbrıs Türklerinin ada tarihindeki önemini, ve adadaki self determinasyon mücadelesini etkileyici bir biçimde yansıtmıştır.”

Son olarak söz alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Sevil Emirzade’nin çok önemli bir işe imza attığını, tiyatro oyunlarının konusunu Kıbrıs tarihinin 200 yıl öncesine gidip araştırarak ortaya çıkardığını ifade etmiş sözlerine şöyle devam etti:

“Hayatta olan tarihsel şahsiyetlerden ya da onların yakınlarından da bilgi alarak, Kıbrıslı Türklerin hangi sosyal, kültürel ve ekonomik süreçlerden geçtiğini, kurguladığı oyunlarla ortaya koyan Emirzade, bir yapıtlar dizisi oluşturmuştur. Onun çalışmaları gelecek nesillere bellek oluşturacaktır. Bu oyunların sergilenmesi, oynanması da hayatidir, çok önemlidir diye düşünüyorum.

Bilindiği gibi tiyatro bütün sanatların birleşkesidir, bu eserler hem günümüze ışık tutacak hem de bugünden gelecek nesillere önemli bellek oluşturacaktır. Sevil Emirzade’ye böylesine bir çalışmaya bunca zaman beynini yorarak, gelecek kuşaklara son 200 yıldan kesitlerde neler yaşandığını tiyatro diliyle anlattığı için; kentimize, ülkemize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne önemli değer kattığı için ve böylesine güzel bir organizasyonda kitap tanıtımını bizlerle paylaştığı ve ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşattığı için kendisine çok teşekkür ederim”

Kitap imza törenine geçilmeden önce de Grammy adayı olan, ‘Türk Amerikan Sanatçı Köprüsü’ kurumunu hayata geçirmiş ve ‘Kültürel Elçi’ ödülüne layık görülmüş olan soprano Dr. Demetra Mustafaoğlu, zaman zaman izleyicilerin de kendisine eşlik etmesiyle, popüler aryalar ve Memleketim şarkısını sunarak etkinliğe katkıda bulundu.

İngilizce olarak yapılan etkinliğin sunuculuğunu ise, Emirzade’nin yeni kitabındaki tiyatro oyunlarından birinin oyun kahramanı olan Necati Özkan’ın torunu Leman Özkan üstlendi.