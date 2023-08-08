Sevil Emirzade’nin 'Con Rifat' adlı belgesel oyunu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Kitap Satın Alma Listesi’nde

Araştırmacı-tiyatro oyun yazarı Sevil Emirzade’nin Con Rifat adlı belgesel oyunu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayım Genel Müdürlüğünce yapılan ‘Kitap Satın Alma Listesi’ne girdi.

Emirzade kitabının, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayım Müdürlüğünce Türkiye’nin çeşitli kütüphanelerine dağıtılacak olmasının kendisini çok sevindirdiğini ifade etti. Emirzade, ayrıca bu durumun kendisini derinden duygulandırdığını, çünkü Rifat Efendi’nin İngiliz valiye gönderdiği vasiyetnamesinde, İngiliz hakimiyeti altına haksızca alınarak, İngiliz toprağı yapılmış olan Kıbrıs’a gömülmek istemediğini, demir sanduka içerisinde Türk sularına bırakılmasını istediğini kaydetti. Emirzade, şimdi bu biyografik oyunla tekrar can bulan Cengizzade Rifat Efendi’nin vefatından 67 yıl sonra, çok istediği Anavatan topraklarına kavuşmuş olacağını da belirtti.

Sevil Emirzade, “Con Rifat kitabını şöyle özetledi:

genelde bir ‘varsaymaca’ oyunu olsa da, “Con Rifat” adlı belgesel oyunda pek çok konu gerçeklere yaslandırılmış, XX. yüzyılın ilk yarısında Kıbrıs Türk toplumunun yaşadıklarına tanıklık ederken, Kıbrıs’ta İngiliz İdaresi’yle yüzleşilmiş, sömürgecilik ve kapitalizmin acı gerçeklerinin altı çizilmişti. İngiliz Sömürge Yönetimi’nde çeşitli siyasal sosyal-kültürel baskı ve haksızlıklara karşı ilk “başkaldıran” bir aydın/ gazeteci/ avukat/ gerçek bir yurtsever Cengizzâde Rifat Efendi’nin (1878-1956) yanı sıra, diğer benzeri değerlerden Necati Özkan, Mehmet Raif (Denktaş), Mehmet Zekâ, Hikmet Afif Mapolar, Hoca Salih Efendi gibi tarihsel şahsiyetler isim ve soyadlarıyla oyun kahramanları olurken, yaşanan maceralarda çoğunlukla yer ve zaman da bildirildi. Zekâsı ve mücadeleci ruhu sayesinde ayakkabı tamirciliğinden Kıbrıs’ın değerli bir avukatı pozisyonuna gelen Rifat Efendi, sadece İngiliz Sömürge Yönetimi’yle değil, çeşitli dertlerinin çözümlenmesi için uğraş verdiği, halkıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Rifat Efendi, gazete makalelerinde, Kıbrıslı Türklerin tek gelir kaynağı olan Evkaf’a kral fermanıyla sömürge idaresinin el koymasına karşı çıkmakta, geri yine Kıbrıslı Türklere iade edilmesi için çok büyük uğraş vermekteydi. Ayrıca meslek okullarının açılmasını çok önemsemekte, bu yönde İngilizlerden sürekli talepte bulunmaktaydı. Şeriat kanunları yerine aile meseleleri ve miras konularında yeni medeni kanuna geçilmesi için de büyük çaba harcamıştı. Bu oyunda ayrıca, “Kıbrıs Türk Kültürü”yle o dönemin “Sosyal Tarihi” çeşitli unsurlarıyla, çok yönlü olarak yansıtılıyor.”

100 adet olarak talep edilen kitabın üçüncü baskısı Kasım 2022 yılında Alpaka yayınevinden çıkmıştı.