“Sıfır Atık İleri Dönüşüm” sergisi Ercan’da yolculara merhaba dedi

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) kurucu üyelerinden Sema Özdemir Akbel’in “Sıfır Atık İleri Dönüşüm” sergisini Ercan Havalimanı’nda sanatseverler ile buluşturdu.

Sergide, Sema Özdemir Akbel’in sanatsal vizyonuyla hayat bulan elektronik atık, plastik, hurda ve daha pek çok atık malzemenin, yaratıcı bir şekilde kullanılarak sanata dönüştüğü bildirildi. Sergi, yeni Ercan Havalimanı’ndaki giden yolcu pasaport sonrası salonda havaalanını kullanacak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sema Özdemir Akbel, “Âtıl kalmış ya da önemsiz diye atılmış herhangi bir parçaya baktığımda, ona hayat verdiğim için kendi ruhumdan bir parçayı da orada bırakıyorum” diyor ve sanatının içsel yolculuğunu ifade ediyor.

Sema Akbel “Sıra Dışı” adlı ilk kişisel sergisini Lefkoşa’da, daha sonra “İlk Nefes” adlı karma sergisini İstanbul’da sergilemişti.

Akbel, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika atıklarını alıp, sanat eserlerine dönüştürdüğü çalışmalarıyla da adından söz ettirmiş ve bu eserler, “Sanayide İleri Dönüşüm Sergisi” adıyla Mart 2022’deki İklim Zirvesi’nde ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşarak ilgi görmüştü.