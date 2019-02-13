“Sihirli Masallar” kitabı için imza günü düzenleniyor

“Sihirli Masallar” kitabı için imza günü düzenleniyor

Yazar Akile Kıvanç Riza’nın yazdığı “Sihirli Masallar” kitabı için imza günü düzenleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlik, 16 Şubat Cumartesi günü saat 15:00’te Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda (LBT) yer alacak.


3-10 yaş gurubundaki çocuklara yönelik kitabın çocuklara sevgiyi, yardımlaşmayı ve çevre temizliğini öğreten 4 masaldan oluştuğu kaydedildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte “Sihirli Masallar” kitabının satışı da yapılacak.

 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Limasol direnişi ve direniş sırasında şehit düşenler...
Limasol direnişi ve direniş sırasında şehit düşenler...
  1. Kıbrıs
﻿