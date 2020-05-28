“Şiirlerde Yaşayanlar” Cd'si satışa sunuldu

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin projelerinden biri olan “Şiirlerde Yaşayanlar” CD’si Güzelyurt Gelişim Besteleri ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla hazırlanıp satışa sunuldu.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinlikleri çerçevesinde Ümit İnatçı’nın kapak tasarımı ve KSYB başkanı Tamer Öncül’ün “sunuş” yazısıyla CD hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Güzelyurt Gelişim’in (Halil Akansel, İzlem Akansel, Hasip Akgürgen, Mustafa Tozakı ve Sibel Tozakı) son albüm çalışması olan CD’de, Fikret Demirağ, Filiz Naldöven, Kaya Çanca ve Pembe Marmara’nın şiirlerinden bestelenen 12 şarkı olduğu belirtildi.

Şairlerin kısa yaşam öyküsü ve şiirlerinin de yer aldığı küçük bir kitapçıkla satışa sunulan CD tüm kitabevlerinden edinilebilir.