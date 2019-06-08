Sinde Panayırı başladı

İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği ile İnönü Belediyesi işbirliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen meşhur Sinde Panayırı, dün akşam köy meydanında yapılan kortejle başladı.

Açılışta konuşan İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği Sözcüsü Mustafa Koncay, dernek olarak bölgedeki sosyal kültürel eksikliğinin giderilmesi amacıyla 2014 yılında yola çıkarak Sinde Panayırı’na hayat verdiklerini belirterek, 1958’de ilk Türk panayırı olarak başlayan Sinde Panayırı’nı ilerilere taşımak amacında olduklarını söyledi.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de konuşmasında, panayırın bu yıl beşincisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, her yıl daha güzel hedeere ilerlemek adına çalışmalar yaptıklarını ve bu tür etkinliklere Belediye olarak daima katkılarının süreceğini kaydetti. Öncü, panayırın gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkürlerini de sundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 09:31