Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından organize edilen, Sinevizyon Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilk kez verilecek “Sinemacı Nafi” televizyon ödülleri için oylamanın başladığı duyuruldu.

Dernekten yapılan açıklamada, halkın vereceği oylar sonucunda ödüllerin sahiplerini bulacağı belirtilirken, oylamanın 20 Ağustos Cumartesi günü sona ereceği bilidirildi.

Oylama işlemi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi resmi web sitesi, www.auc.edu.tr adresinden yapılacak ve 17 Eylül Cumartesi günü Alsancak’ta düzenlenecek Sinevizyon Uluslararası Film Festivali gecesinde, televizyon ödülleri sahiplerini bulacak.