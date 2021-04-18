“Sinevizyon Uluslararası Film Festivali” Azerbaycan'da yapılacak

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından organize edilen ve Beliğ Paşa anısına bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek “Sinevizyon Uluslararası Film Festivali” Azerbaycan gösterimi için Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ile işbirliği yapıldı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin ana sponsoru olduğu festivalin, Azerbaycan gösterimi için Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ve Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Başkanı Müge Günay’ın yaptığı işbirliği çerçevesinde festivalde hem belgesel hem de kısa film gösterimi yapılacak.



Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden verilen bilgiye göre, 17 Eylül’de Azerbaycan gösteriminin yapılması planlanan festivalin bir sonraki gösterimi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği işbirliği ile Antalya’da gerçekleşecek. 25 Eylül’de ise film ve belgesel gösteriminin yanı sıra plaket ve ilk üçe giren yönetmenlerin ödülleri KKTC’de düzenlenecek törenle takdim edilecek.Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay, Azerbaycan ile gerçekleşecek Uluslararası Film Festivali’nin bir ilk olması nedeniyle gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, “3 ülke tek festival” sloganı ile yola devam ettiklerini kaydetti ve film festivalinin her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.Günay, son başvuru günü 30 Nisan olan “3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali”ne katılacak tüm film ekiplerine başarılar diledi.