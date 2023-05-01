Sinevizyon Uluslararası Film Festivali başvuruları tamamlandı

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, Sinevizyon Uluslararası Film Festivali başvurularının tamamlandığını, bu yıl kısa film ve belgesel kategorisinde toplam 210 filmin başvuru yaptığını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından organize edilen festivale uluslararası kategoride en fazla filmle başvuru yapan ülke İspanya; diğer ülkeler ise Hindistan, Fransa, Almanya ve Birleşik Devletler.

Bu sene “Kubilay Cicibaba” ödüllerinin dağıtılacağı 5.Sinevziyon Film Festivali'nin kısa film ve belgesel kategorisi kazananları, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi’nin organizasyonunda Antalya’da düzenlenecek ödül töreninde ödüllerini alacak.

Televizyon ödülleri ise, ekim ayında düzenlenecek olan Film Festivali etkinliğinde sahiplerini bulacak.

Yarışmanın bu seneki jüri üyeleri ise, İspanya, Estonya, Azerbaycan, İran, Türkiye, KKTC’den belirlenen kişiler.

Kasım 2022’de, yapılan iş birliği doğrultusunda bu yılki Sinevizyon'un başvurularından elde edilen tüm gelir, Altın Patiler Derneği'ne bağışlandı.