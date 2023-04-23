“Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli kısa belgesel gösterimi yapılacak

“Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli kısa belgesel gösterimi 28 Nisan’da yapılacak.
“Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli kısa belgesel, Kıbrıslı Rum Andreas Fterakides ve Kıbrıslı Türk Veysi Soyer’in arasındaki bilinmeyen dostluğun 35 yıllık hikayesi.
35 dakikalık belgeselin yönetmenliğini Cemal Yıldırım yaparken, yapımı Blue Platform Production üstlendi. Belgeselin metin yazarı Birgül Kılıç Yıldırım, seslendiren Serkan Soyalan… Dil Türkçe ve Yunanca, altyazılar Yunanca, Türkçe ve İngilizce.