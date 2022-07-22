Sol Gençlik, yarın “Das Kapital - Marksizm Çalışmaları Kısım 1” üzerine tartışma düzenliyor.

Sol Gençlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, saat 18.30’da Sol Hareket Genel Merkezi’nde yer alacak.

Açıklamada, “Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından tüm toplumlara 200 yıldır Komünist Manifesto ile haykırılan devrimci fikirlerin hangi bilimsel analizler ve tarihsel anlamda tekerrür eden gerçekler üzerine oturtulduğunun tartışarak anlatımının yer alacağı ortak bir alana Sol Gençlik olarak tüm herkesi davet ederiz” denildi.