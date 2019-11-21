Sonuçlar 25 Kasım Pazartesi açıklanacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, bu yıl 29.’sunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçmeleri Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’den oluşturulan jüri üyeleri tarafından bu hafta sonu yapılacak. Eser kabulü 19 Kasım Salı günü sona eren yarışmaya, 64 kişi 820 fotoğrafla başvurdu.

Kültür Dairesi’nin davetlisi olarak Türkiye’den KKTC’ye gelecek olan seçici kurul üyeleri Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’ün yapacağı değerlendirmelerin tamamlanmasının arsından Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin sonuçları 25 Kasım 2019 Pazartesi günü açıklanacak.

Yarışmaya 64 kişi 820 fotoğrafla başvurdu

Üç farklı kategoride, 19 Kasım 2019 tarihine kadar, eser kabul edilen yarışmaya, konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz kategorisinde 285 fotoğraf ve konunun serbest bırakıldığı Renkli kategorisinde 316 fotoğraf ile, hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğrafların kabul edildiği “Dört Mevsim Kıbrıs” kategorisinde ise 219 fotoğrafla toplamda 64 kişi 820 fotoğrafla başvuruda bulundu.

Ödüller...

Seçici kurul, kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak ve arzu etmesi halinde jüri özel ödülü verebilecek. Jüri özel ödülünü alacak fotoğraf ayrıca 1,000TL para ödülü almaya da hak kazanacak. Seçici kurulun hafta sonunda yapacağı değerlendirmeleri sonucunda, fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verilecek ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçıya da teşvik amaçlı plaket verilecek. Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Osman Örek Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği değerlendirmeler sonucunda bu eserlerin sahipleri de plaket almaya hak kazanacak.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ve 1,750TL’lik para ödülü ile yine her kategoriden belirlenecek bir esere de Mansiyon ve 750TL’lik para ödülü verilecek.

Sergi açılışı ve ödül töreni AKM’de

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi 12 - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Ödüller de, sergi açılışında sahiplerini bulacak.