Süleyman Ergüçlü'den yeni kitap..."“Bir Dakika, Bir Ömür"

Deneyimli gazeteci, Süleyman Ergüçlü’nün yeni kitabı “Bir Dakika, Bir Ömür” yayımlandı.

Yeni kitabında 1974’e kadar olan anılarını kaleme alan Ergüçlü, anlattıklarıyla bir döneme ışık tutuyor.

Tüm satış geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak kitap, YDÜ Basımevinde, Yakın Doğu Üniversitesi sponsorluğunda basıldı.

Serkan Soyalan’ın editörlüğünde yayımlanan kitabın, sayfa düzeni ve kapak tasarımında Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar’ın imzası var.

Kitap, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na teslim edildi ve tüm kitapçılarda satışa sunuldu.