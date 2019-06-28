Surlariçi'nde "Latin" rüzgarı

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) “Latin Gecesi” konseri ile Surlariçi’nde latin rüzgarları esti. LTB Bandabuliya Sahnesi'nde gerçekleştirilen ve müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde ST Dance Center üyeleri de dans pistini boş bırakmadı. Solist olarak Arkın Sayar,LBO müzisyenleri İbrahim Çetiner,Münür Akgör, Oytun Küskü, Oytun Ersan ve konuk müzisyenler Serhan Öncal, Gürhan Öncal, Jozi Levi, Tigin Aytaçoğlu ile Hikmet Altunbaşlıer’in birlikte sahne aldığı konserde hem Türkçe hem de İspanyolca seslendirilen birbirinden hareketli parçalara seyirciler de zaman zaman oturdukları yerden zaman zaman da piste gelerek eşlik ettiler.

Profesyonel dansçılar gece boyunca yaptıları danslarla müzikseverlerin alkışlarını topladılar.Ülkemizin latin müziği alanında en iyi isimlerinin toplandığı LBO’nun gerçekleştirdiği “Latin Gecesi” konseri müzikseverlere her açıdan unutulmaz bir gece yaşattı.