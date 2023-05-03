Tanya Kilitkayalı’nın “Gelenekselden Moderne Kıbrıs Mutfağı” kitabı etkinlikle tanıtıldı

MasterChef yarışması katılımcısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Tanya Kilitkayalı’nın “Gelenekselden Moderne Kıbrıs Mutfağı” adlı yeni kitabının imza ve tanıtım günü gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde okuma kültürünü artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla yürütülen “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” etkinlikleri kapsamında, kitap Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Kitabın tasarımı DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan tarafından yapıldı. DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Metin Erginel de etkinlik açılışında hazır bulundu.

- Etkinlikte Rüstem Kitapevi ve DAÜ’den temsilciler konuştu

Açılışta konuşan Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay kitapla ilgili söylenebilecek en önemli noktanın DAÜ ile imzalanan protokolün hayata geçmiş olması olduğunu belirtti.

DAÜ Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara da gerçekleştirdiği konuşmasında kitabın hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek DAÜ Yayınevi’nin son iki yıldır birçok başarılı yayına imza attığını ve atmaya devam edeceğini belirtti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Tanya Kilitkayalı’nın kariyer yolculuğunu yakından takip ettiğini belirterek Tanya’nın başarıları ile her zaman gurur duyduklarını belirtti.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da, DAÜ’nün bu tür iş birliklerini ve misyonları devam ettirerek, güçlenerek büyüyeceğine inandığını belirterek projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından “Gelenekselden Moderne Kıbrıs Mutfağı” adlı kitabın tanıtımı Tanya Kilitkayalı tarafından bir söyleşi şeklinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Tanya Kilitkayalı’nın kitabını imzalanmasının ardından, kendisi tarafından kitapta bulunan bazı tarifler kullanılarak hazırlanan ve ikram edilen kokteyl ile sona erdi.