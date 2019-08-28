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Taşkent Kültür Festivali 30 Ağustos Cuma günü başlıyor

Taşkent Kültür Festivali 30 Ağustos Cuma günü başlıyor

Taşkent Kültür Festivali 30 Ağustos Cuma günü başlıyor. 
Dikmen Belediyesi, Yukarı ve Aşağı Taşkent Muhtarlıkları, Taşkenti Geliştirme Güzelleştirme Derneği ve Taşkent Türk Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenecek festival, 30 – 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Festival, 30 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da Taşkent Şehitliğini ziyaret ve saygı duruşu ile başlayacak. Ardından saat 19.30’da festival alanına kortej yürüyüşü ve açılış konuşmaları yapılacak. 
Festival boyunca konserler, folklor, tiyatro gösterileri olacak, müzikal yer alacak. 

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