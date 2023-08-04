Tatar Alayköy Kültür ve Sanat Derneği heyetini kabul etti

Tatar Alayköy Kültür ve Sanat Derneği heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alayköy Kültür ve Sanat Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, gençlere ve öz kültürlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Tatar, köklü bir geçmişi olan derneğin çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek, “Çocuklarımızı, kendi öz kültür ve gelenekleriyle yetiştirmek son derece önemlidir. Bu yönde yapılan tüm çalışmaları önemsiyorum” dedi.

Ülkede gelişim ve dinamizmi sağlanırken öz kültür ve geleneklerin korunması ve geleceğe taşınması gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk kültürünün korunarak geleceğe taşınması için yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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