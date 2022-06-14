Tatar, “Bir Gönül Hikayesi – Yeşilçam Şarkıları” konserini izledi

Tatar, “Bir Gönül Hikayesi – Yeşilçam Şarkıları” konserini izledi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) kuruluş yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen “Bir Gönül Hikayesi – Yeşilçam Şarkıları” konserini izledi. 

Girne Amfitiyatro’da yer alan ve Ersin Tünay yönetiminde, Neslihan Çakır’ın sunumunda, Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal solistliğindeki konseri izleyen Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, dev bir Türk Sanat Müziği korosuyla muhteşem bir konser dinlediklerini belirterek, konserde emeği geçen herkesi kutladı. 

Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasında sanatsal etkinliklerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi etkinliklerin devamını temenni etti.

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