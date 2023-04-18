Tatar, “Bizim sanatçılarımız, bu topraklarda verilen mücadelenin bir simgesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde düzenlenen “2. Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” ödül takdim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, törendeki konuşmasına, böyle anlamlı bir törende bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı ve kültüre, sanata ve edebiyata önem verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’ın da katkı ve desteğiyle her türlü sanatsal etkinlikte bulunduğunu dile getirerek ülkede varlıklarını sürdürebilmek ve siyasi mücadeleye devam etmek için kültürel faaliyetlerin büyük rol oynadığını vurguladı.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim ayrı bir kültürümüzün, örf, adet, geleneklerimizin ve sanatçılarımız var. Bize bir kimlik oluşturan bütün sanatsal çalışmaları ortaya çıkaran sanatçılarla gururlanıyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca her biri birbirinden değerli sanatçılarla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sanatçılarımızın eserlerinin her platformda yer aldığını, bu eserlerin Kıbrıs Türk edebiyat ve sanatına iz bıraktığını belirtti.

Yeni nesillerin sanata önem vermesi ve devletin de bunu teşvik etmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve kısıtlamaların, sanata engel olamayacağının altını çizdi.

“Bizim sanatçılarımız, bu topraklarda verilen mücadelenin bir simgesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrı bir halk ve devlet olarak egemenliğini koruyan Kıbrıs Türk halkının, kendi kimliğiyle mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Törende daha sonra sanatçılara ödülleri takdim edildi