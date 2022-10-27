Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatroyu izledi.
Cumhuriyetin, bağımsızlık ve egemenlik demek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü yıllardan beri Anadolu’dan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı ilhamla özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanabilmiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yıllardan beri Anadolu’dan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten ilham aldığını ifade ederek, tiyatro eserinin hazırlanıp sahnelenmesine emek veren herkese teşekkür etti.