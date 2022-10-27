Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatroyu izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenen tiyatroyu izleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine güzel bir eseri izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyetin, bağımsızlık ve egemenlik demek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü yıllardan beri Anadolu’dan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı ilhamla özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanabilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yıllardan beri Anadolu’dan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten ilham aldığını ifade ederek, tiyatro eserinin hazırlanıp sahnelenmesine emek veren herkese teşekkür etti.