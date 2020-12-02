Tatar, fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği(KIFSAD)’nin “KIFSAD SANAT DİYARI” isimli fotoğraf sergisinin açılışı dün akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapıldı.

AKM’de yer alan sergide bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, sanat ve yaratıcılığın ülkemize yapacağı sanatsal ve kültürel hizmetleri her zaman takdir ettiğini söyleyerek, bu sergiyi düzenleyenlere teşekkür etti.

“Böyle güzel bir kalabalığı burada görmek beni mutlu etti. Demek ki ülkemizde fotoğrafa, sanata, kültüre olan ilgi giderek artmaktadır. Özatay ailesinin bu konuya olan merakını çok iyi biliyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, düzenledikleri etkinliklere ve sergilere katılmaya ve sanat çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz dünyanın ve medeniyetin bir parçasıyız ve bütün uluslararası engellemelere rağmen becerilerimizi, yeteneklerimizi dünyalı olmanın verdiği özellikle yaptığımız hizmetleri paylaşıyoruz,” diye konuştu ve sergide işlenen 7 farklı konudan biri olan “down sendromlu insanlar ve meslekler” konusuna değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızı yürekten kucaklıyorum. Her zaman onların yanındayız, onlar bizlerin evlatlarıdır. Onları cesaretlendirmek, topluma kazandırmak ve önümüzdeki süreçte tüm imkanlarımızı seferber ederek onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir.”