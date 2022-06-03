Tatar İskele Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin el sanatları sergisinin açılışına katıldı

Tatar İskele Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin el sanatları sergisinin açılışına katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele’de Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin düzenlediği El Sanatları Sergisi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan verilen bilgiye göre Tatar açılışta yaptığı konuşmada, geleneklerimizi yansıtan eserlerin ülke ekonomisi, turizmi, kültür ve sanatına büyük faydası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Geleneklerimizi yansıtan eserlerin ülke ekonomisi, turizmi, kültür ve sanatına büyük faydası vardır” dedi ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılması konusunda da önemli hizmet verildiğini ifade etti.

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