Tatar, Kilitkaya-Kumyalı-Büyükkonuk Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kilitkaya -Kumyalı - Büyükkonuk Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, çalışmaların, kültürün gelecek nesillere aktarılması, turizm ve ekonomi açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, el emeği ürünlerin sergilendiği Kilitlaya Köy Kadın Kursu binasında yer alan Kilitkaya – Kumyalı - Büyükkonuk Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi’nin açılışına katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, bölgenin güzelliğine dikkat çekerek, bölgenin kalkınması için emek verenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle 78 farklı köyde devam eden kadın kurslarıyla öz değerlerin, kültür ve sanatın yaşatılması için ortaya konan çabaların anlamlı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların hem gelecek nesillere aktarılması hem de turizm ve ekonomi açısından önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri, kursiyerleri ve özverili eğitmenleri kutladı.