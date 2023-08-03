Tatar, KÖDER himayelerinde düzenlenen girişimci iş insanı Serap Derim belgeselini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) himayelerinde düzenlenen girişimci iş insanı Serap Derim belgeselini izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KÖDER’in düzenlediği etkinliklere sürekli katıldığını ve hazırlanan belgeselleri ilgiyle izlediğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk kadınının, mücadele yıllarından itibaren yaptığı fedakarlıklar, girişimcilikleri ve ülkenin kalkınması için verdiği mücadeleleri belgeselleştirip, gelecek kuşaklara aktarmanın önemli bir görev olduğuna dikkat çekerek, KÖDER ve belgeselleri hazırlayanları tebrik etti.

Serap Derim’in hayat hikayesini okuduğunu ve çok etkilendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, zorluklara rağmen yılmayan ve yaptıkları ile bir başarı öyküsüne imza atan Cihangirli Serap Derim’in yaptığı fedakarlıkların takdire şayan olduğunu vurguladı.