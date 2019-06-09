TED Koleji'nde yıl sonu sergisi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde öğrencilerin hünerli ellerle yıl boyunca verdikleri emeklerin ürünleri büyüklerinde hayranlık uyandırdı.

Geleneksel Yıl Sonu Resim Sergisi etkinliğini geçtiğimiz gün düzenleyen TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde aileler, öğretmenler ve öğrenciler yılın emeklerini hayranlıkla izlediler.

İlkokul ve Ortaokul binasında okul yönetiminin kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergilerde öğrencilerin görsel sanatlar öğretmenleri rehberliğinde yürüttükleri çalışmalarda kullandıkları çeşitli teknikler ve özgün tasarımlar izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Sergi bir hafta süreyle açık kaldı.