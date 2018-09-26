TELSİM ORTAOKUL VE LİSELERARASI 9. ATATÜRK KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR BAŞLADI

KKTC Telsim’in, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle 9 yıldır düzenlediği Atatürk Kompozisyon Yarışması’na başvurular başladı.



Öğrenciler başvuruları, öğretmenlerinin aracılığıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına yapabilecek. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Ödül töreni Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü haftasında gerçekleşecek.



Telsim’den yapılan açıklamaya göre, “ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz, güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz, toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz” konulu yarışmaya son katılım tarihi 26 Ekim.



Açıklamada, gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam eden KKTC Telsim’in, Atatürk Kompozisyon Yarışması ile gençlerin, düşünen, araştıran ve yazan bireyler olmaları hedeflendiği vurgulandı.



Atatürk Kompozisyon Yarışması’nın bu yıl 9’uncusunu düzenliyor olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu yıl gençlerden Atatürk’ün sözünden yola çıkarak, ekonomik kalkınmanın önemini anlatmalarını istediklerini söyledi.



Okuyan, araştıran ve yazan gençleri desteklemek istediklerini vurgulayan Tanpınar, daha iyi bir gelecek için KKTC Telsim ailesi olarak gençlere yönelik sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.