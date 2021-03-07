“Teslimat”, Amerika’da yarışacak

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat”, Amerika’nın köklü film festivallerinden “San Luis Obispo Uluslararası Film Festivali”nde yarışacak.

Kısa adı SLO olan festival, 6 yıldır üst üste Amerikan sinema dergisi "MovieMaker"in hazırladığı "Başvurmaya Değer En Önemli 50 Festival" listesinde yer alıyor.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”, bu yıl 27’ncisi düzenlenen SLO’nun kurmaca kısa film seçkisine ABD dışından girmeyi başaran 4 kısa filmden biri.

Kızının tedavi masraflarını karşılamanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatan “Teslimat”, festivalin ünlü Amerikalı yönetmen George Sidney onuruna verdiği ödül için de yarışıyor.

KUZEY AMERİKA PRÖMİYERİ…

Festival yolculuğuna 2020 Kasımında Torino Film Festivali ile başlayan ve Aralık ayında İtalya’dan “İzleyici Ödülü” kazanan “Teslimat”, Kuzey Amerika’daki ilk gösterimini 9 Mart Salı günü SLO Film Festivali’nde yapacak.

Bu festival, “Teslimat” filminin resmi seçkisine girmeyi başardığı yedinci festival olacak. Kasım ve Aralık aylarında, İtalya ve İspanya’daki çeşitli festivallerde gösterilen Teslimat, Nisan ayında ise Fransa’da gösterilecek.

FİLM EKİBİ SORULARI CEVAPLADI

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Luis Obispo şehrinde bu yıl 9-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan SLO Film Festivali çerçevesinde, Teslimat filminin yönetmeni Doğuş Özokutan, yapımcısı Vasvi Çiftcioğlu ve başrol oyuncusu İzel Seylani’nin çevrimiçi/online katıldığı bir soru-cevap seansı gerçekleştirildi. Film ekibi, Festival Koordinatörü Grace Tucker’in “Teslimat”la ilgili sorularını yanıtladı.

ABD DIŞINDAN ŞEÇİLEN 4 KISA FİLMDEN BİRİ…

ABD’deki Covid 19 önlemleri sebebiyle bu yıl çevrimiçi/online olarak gerçekleştirilecek festivalin kurmaca kategorisinde bu yıl 21 kısa metrajlı film yarışacak. Teslimat bu kategoriye ABD dışından seçilen 4 filmden de biri.