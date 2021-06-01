Teslimat filmi, “Alicante Film Festivali”nde yarışmaya hak kazandı

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan “Alicante Film Festivali”nde yarışmaya hak kazandı.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği kısa film, binlerce başvuru arasından festivalin “Akdeniz’den Kısa Filmler” adlı seçkisinde yer alan 12 filmden biri olmayı başardı.

Böylece, “Teslimat”, ikinci kez GOYA’ya akredite bir festivalde yarışacak.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi desteği ile yapılan “Teslimat”, Haziran ayı içinde İspanya dışında ABD’de de gösterilecek.

Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film, ilk gösterimini yaptığı Kasım 2020’den bugüne kadar, 13 uluslararası film festivalinin resmi seçkisine girerek İtalya, İspanya, Fransa, Şili, Ürdün, Porto Riko ve ABD’de gösterildi.

İSPANYA’DA DÖRDÜNCÜ GÖSTERİM

Uluslararası alanda “Festival de Cine de Alicante” olarak bilinen ve bu yıl 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 18’incisi gerçekleştirilecek olan festivaldeki gösterim, “Teslimat” İspanya’daki dördüncü gösterimi olacak.

İspanya’nın Alicante adlı liman şehrinde düzenlenen festival, İspanyol Akademi Ödülleri GOYA’ya akredite sınırlı sayıda festivalden biri.

Festival bu yıl dünya genelinden aldığı binlerce başvuru arasından toplam 66 filmi resmi seçkisine almaya değer buldu.



“Teslimat”ın yer aldığı “Akdeniz’den Kısa Filmler” adlı seçkide yer alan 12 film, 4 Haziran’da festival için tahsis edilen “Plaza Arquitecto Miguel López”de gösterilecek.NEW YORK’TA DA GÖSTERİLECEKBu yılın mart ayında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Nisan ayında ise Ohio eyaletinde iki kez gösterilen “Teslimat”, haziran ayında bu kez New York eyaletinde izleyicilerle buluşacak.Bu yıl 17-20 Haziran tarihleri arasında, 7’incisi yapılacak olan “Blackbird Uluslararası Film & Sanat Festivali”nin resmi seçkisine giren “Teslimat”, 19 Haziran’da salonda, 20 Haziran’da ise arabalı açık hava sinemasında gösterilecek.Bu festival Teslimat’ın ABD’de resmi seçkisine girdiği dördüncü festival oldu.PORTO RİKO’DA AVRUPA’DAN KISALAR SEÇKİSİNDE GÖSTERİLDİTeslimat, mayıs ayı içinde bu yıl 12’incisi düzenlenen “Porto Riko Avrupa Filmleri Festivali”nde de gösterildi.Film, festivalin Avrupa’dan kısalar adlı seçkisinde yer alan 8 filmden biriydi. Festivali “Alliance Française” ismli sivil toplum örgütü düzenliyor.