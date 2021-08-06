"Teslimat" İspanyol Akademi Ödülleri için ön eleme yapan bir festivalde daha finalist oldu

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Teslimat” isimli kısa film, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan bir festivalde daha finalist oldu.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği kısa film temmuz ayı sonunda GOYA’ya akredite iki festivalden ödül kazanmıştı.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla tamamlanan Teslimat, bu yıl 12’incisi düzenlenen Cerdanya Film Festivali’nin kurmaca kategorisinde yarışmaya hak kazandı.

GOYA’ya bu yıl akredite olan festival, Teslimat’ın resmi seçkisine girmeyi başardığı beşinci GOYA festivali oldu.

Teslimat ağustos ayı içerisinde, bu festival dışında İtalya’da ve İspanya’da iki festivalde daha yarışacak, böylece filmin dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana gösterildiği festival sayısı 22’ye yükselecek. Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film, kızının ameliyat masrafını karşılamak için bir grup mültecinin hayatıyla kumar oynayan bir şoförün hikayesini konu alıyor.

TESLİMAT TARİHİ MÜZEDE GÖSTERİLECEK



Katalonya Özerk Bölgesi’nde yer alan 100 bin nüfuslu Girona şehrinde düzenlenen ve uluslararası alanda, “Festival Internacional de Cinema de Cerdanya” olarak bilinen festival, 7-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimat’ın festival çerçevesindeki gösterimi de 7 Ağustos akşamı 1885 yılında inşa edilen “Museu Cerdà” adlı tarihi müzede gerçekleştirilecek. Ülkedeki Covid 19 önlemleri sebebiyle bazı gösterimler açık havada bazıları ise kapalı alanda gerçekleştirilecek. Festivalin adını aldığı “Cerdanya” sekizinci yüzyılda Frankların kurduğu İspanya-Fransa sınırındaki her iki ülke topraklarını kapsayan tarihi bir bölgenin de adı.İSPANYA’DA ONUNCU FESTİVALTeslimat’ın ağustos ayında İspanya’daki ikinci durağı ise Andalusia Özerk Bölgesi’nde yer alan sahil kasabası Islantilla’da düzenlenen “Festival Internacional de Cine Bajo la Luz de la Luna de Islantilla” olacak. 3 Temmuz’da başlayan festival 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek.Açık havada yapılan festivalde, “Teslimat”ın gösterimi 17 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Bu gösterim ile birlikte Teslimat’ın İspanya’da gösterildiği festival sayısı 10’a yükselecek.İTALYA’DA DÖRDÜNCÜ FESTİVALİtalya’dan “İzleyici Ödülü” bulunan Teslimat, ağustos ayı içinde dördüncü kez bu ülkede gösterilecek. Teslimat, bu yıl 7-12 Ağustos tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen “La Guarimba Film Festival” adlı festivalin kurmaca kategorisinde yarışan 20 kısa filmden biri. İtalya’nın güneyinde Calabria bölgesinde yer alan festivalde, Teslimat’ın gösterimi 9 Ağustos’ta yapılacak. Bu gösterim Teslimat’ın İtalya’daki dördüncü gösterimi olacak.