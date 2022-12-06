“The Art Of Making” sergisi Perşembe günü ziyarete açılıyor

Goethe-Institut Kıbrıs'ta perşembe günü "The Art of Making" sergisi düzenleniyor. 21 Markos Drakos Cad, 1102 Lefkoşa’da yapılacak sergi saat 19.30'da açılacak. Sergi 25 Aralık'a kadar sürecek.

Sergi kapsamında, fotoğrafçı, marangoz ve mimar Georgios N. Paparoditis fotoğraf ve röportajlarla Almanya'dan 8 ve Kıbrıs'tan 12 zanaatkârı tanıtıyor.

Goethe-Institut Kıbrıs’tan yapılan yazılı açıklamada, endüstriyel ürünlerin fazlalığının ve kolay bulunabilirliği, günlük hayatta kullanılan şeylerin arkasındaki insanları ve iş süreçlerinin unutulmasının sağlandığı kaydedildi.

Sergi, zanaatın ve süreçlerinin güzelliğini vurgularken zanaatkârların karşılaştığı zorlukların altını çizmeyi de hedefliyor.

Mimar, marangoz ve fotoğrafçı olan Georgios N. Paparoditis Kıbrıslı ve Alman’dır. Sanatçı bu projede, büyüleyici bulduğu zanaat ve el sanatları konusu ile zanaatkârların tutku ve adanmışlıklarını belgelemeyi amaçladı.

"Bu sergiyle, Kıbrıs'ta zanaat konusundaki farkındalığı artırmayı ve bu tarz meslek pratiği için bir tartışma zemini yaratmayı istiyorum.” ifadeleri kullanan Georgios N. Paparoditis, "Kıbrıs'ta geçirdiğim çocukluk ve gençlik yıllarım sırasında benim de bu konuyla pek temasım olmadı. Zanaata uzanan yolum uzun ve dolambaçlıydı. Bu sergi sayesinde zanaat konusunun daha fazla ilgi uyandırması ve insanların, zanaatkârlığın güzelliğini görmeleri benim için önem taşıyor." dedi.

Sergide yer alan zanaatkârlar şöyle:

“Osman Altunoğlu, Benjamin Auer, Behice Sönmez Biran, Mehmet M. Çoban, Demetris Constantinou, Martin Feser, Fabian Fischer, Yena Hacışevki, Genny Mparmpa, Achim Neub, Tahsin Özler, Souzana Petri, Dirk Schinker, Sotiris Sevastides, Simos Simakis, Tillmann Späth, Norihiko Tsukinowa, Tatiana Vasilyeva, Mahmut Yağmur, Jochen Zimmermann.”

Sergi Almanca, İngilizce, Yunanca ve Türkçe sunuldu.