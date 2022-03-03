Tiyatro Babutsa, "Dışarısı içeriden karanlık" oyunuyla istanbul’da perdelerini açıyor

Temelleri kısa süre önce İstanbul’da atılan Tiyatro Babutsa, “Dışarısı İçeriden Karanlık” isimli ilk oyunuyla perdelerini açıyor.

Tiyatro Babutsa’dan yapılan açıklamaya göre, Alper Susuzlu'nun yazıp İlke Susuzlu'nun yönettiği kadınları anlatan “Dışarısı İçeriden Karanlık”, Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde tiyatroseverlerin huzuruna çıkıyor.

“Dışarısı İçeriden Karanlık”, 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Bakırköy Sahne 74 / Yasemin Yalçın Tiyatrosu ve 12 Mart Cumartesi 20.30'da Watergarden Performans Merkezi / Duru Tiyatro Ataşehir'de izleyiciyle buluşacak.

Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde geçen, kadınların etrafında cereyan eden oyunda; kadın hakları, insan hakları ve evrensel değerler irdeleniyor.

Çılgın kadınların hikayesinde acı ile tebessüm, hüzün ile kahkaha adeta iç içe. Gülerken ağlayanları, ağlarken gülenleri resmeden psikolojik bir oyun.

Karanlıkla aydınlık bir terazinin iki kefesinde tartılıyor oyun boyunca, tıpkı akıllılıkla delilik gibi...

Dışarısı İçeriden Karanlık isimli oyunda Tülin Boz, Özgem Gedik, Begüm Gedik, Hilal Başaranlar ve Özgür Garipsazcı rol alıyor.