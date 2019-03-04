Tiyatro Festivali bugün “Yabancı Sesler” adlı oyunuyla devam edecek

Tiyatro Festivali bugün “Yabancı Sesler” adlı oyunuyla devam edecek

Çatalköy Belediyesi’nin dokuzuncusunu düzenlediği ve  ilk defa uluslararası boyutta “Artık yüzü gülmeli. Çünkü başka dünya yok!” sloganıyla gerçekleştirdiği Beşparmaklar Tiyatro Festivali,sürüyor.

13 farklı tiyatro ekibinin toplam 17 oyun sergileyeceği 1-27 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali bugün İtalya Silence Tiyatro ekibinin “Yabancı Sesler” adlı oyunuyla devam edecek.

4 Mart 2019 Pazartesi

Yabancı Sesler

Silence Tiyatro / İtalya

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

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