Tiyatro günleri başlıyor

Girne ve Çatalköy Belediyelerinin pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan geleneksel Tiyatro Günleri Etkinlikleri yarın sahnelenecek “Ödül” oyunuyla başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Ödül” saat 20:00’de 150 kişi kapasiteli Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 70-80 izleyiciye sahnelenecek.

Girişte izleyicilerden son 24 saat içerisinde yapılmış PCR ya da antijen testi istenecek oyunun biletleri Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası Zeytin Masadan ya da oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu girişinden temin edilebilecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda oynanacak oyunlar ve günleri şöyle:

“11 Mart Cuma “Ödül”; 17 Mart Perşembe “Godot’yu Beklerken”, 19 Mart Cumartesi “Şerefine İnsanoğlu”, 22 Mart Salı “Ah Bu Parasızlık”, 24-25-26-27 Mart günleri “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”.