Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi Tiyatro Kulübü, 2019-2020 sezonu perdelerini bu akşam “Kadın Sığınağı” oyunuyla açacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde sahnelenecek oyun saat 20.00`de Geçitkale Gençlik Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde yer alacak.

Oyun, 8 Mart akşamı aynı yerde ve aynı saatte yeniden sahneye konacak.Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınan, “Kadın Sığınağı” oyununu Leyla Ulubatlı yönetiyor.

8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü nedeniyle açıklama yapan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi (GBSAM) Tiyatro Kulübü’nün hazırladığı Kadın Sığınağı isimli oyunu izleyiciyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Öztaş, tiyatronun, bir ülkenin kültürü, tarihi, sosyal toplumsal ve siyasi yaşamının aynası olduğunu ifade etti.