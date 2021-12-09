Tomgüsehan, İzmirde KIBATEK Edebiyat Şölenine katılıyor

Sırlar Adası ve Ada Karanlığı romanları ile Ünü KKTC dışına taşan beğenilerek ve ilgiyle okunan KKTC'li Polis baş Müfettişi Yazar Yrd.Doç Dr.Turgül Tomgüsehan İzmirde düzenlenen 47.KIBATEK Edebiyat Şölenine Katılıyor.



Kıbrıs-Irak-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) ve Karşıyaka Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ‘47. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni’ne geri sayım başladı. 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şölen; 1994-1999 döneminde Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu merhum Ahmet Kemal Baysak’ın anısına ithaf edilecek. Şölenin katılımcı ülkeleri ise Türkiye, Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Kırgızistan, Kosova, Gürcistan, Rusya, Romanya ve Irak’tan oluşacak. Organizasyon çerçevesinde toplam 12 ülkeden yaklaşık 30 şair, yazar, çevirmen, Türkolog ve akademisyen edebiyatseverler ile buluşacak.



Kültür BuluşmasıŞölenin ilk gün etkinliklerine Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Açılış kokteylinin ardından Azerbaycan’dan şölene katılacak olan sanatçı Zamina Babayeva bir piyano resitali sunacak. Sonrasında da A. Kemal Baysak’ın yaşamını anlatan belgesel gösterilecek. KIBATEK Derneği Başkanı Dr. Mevlüt Kaplan, A. Kemal Baysak’ın ailesi adına Abdullah Baysak, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehoviç, yurt dışından gelen konuklar adına KKTC’li akademisyen Yrd. Doç. Dr. Turgül Tomgusehan, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark ile Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Ardından KIBATEK Onursal Başkanı Feyyaz Sağlam’ın yönetiminde KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni yapılacak ve tüm katılımcılara onur belgeleri takdim edilecek. 11 Aralık’taki etkinlikler, bir Boşnak yerleşimi olan Kemalpaşa’nın Halilbeyli Köyü’nde, 12 Aralık’taki etkinlikler de Aydın Yazarlar Şairler Derneği’nin katkılarıyla Aydın’da yapılacak.23 Yıllık Gelenek47. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni hakkında bilgi veren KIBATEK Onursal Başkanı Feyyaz Sağlam “Kuruluşu 1998 yılında dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı A. Kemal Baysak'ın himayelerinde Karşıyaka'da gerçekleştirilen KIBATEK, 23 yıldır yurt içi ve dışında dil-edebiyat ve çeviri alanlarında uluslararası çalışmalar yapmaktadır. Biri dış ülkede olmak üzere yılda iki kez düzenlenen KIBATEK Uluslararası Edebiyat Şöleni, aynı zamanda İzmir'in 23 yıldır kesintisiz devam eden ve uluslararası literatüre / takvime giren tek edebiyat şöleni olma özelliğine sahiptir. 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz 47. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni'nde de Karşıyaka eski Belediye Başkanı, Bosna Hersek İzmir Fahri Başkonsolosu A. Kemal Baysak’ı sevgi, saygı ve minnetle anacağız. Etkinliklerimize tüm edebiyatseverleri bekliyoruz” dedi.