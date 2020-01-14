T&T Havalimanında Rauf Denktaş sergisi

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün sekizinci yıl dönümü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda açılan sergi ile anılıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nin Denktaş Vakfı ile birlikte organize ettiği sergide açılan anı defterine yolcular, hayatını yıllardır Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine atamış Rauf Raif Denktaş için duygu ve düşüncelerini yazıyor.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda açılan anı defterinin yanı sıra Denktaş’ın unutulmaz özlü sözleri, fotoğrafları, İngilizce ve Türkçe olarak özgeçmişinin yer aldığı sergi Şubat ayına kadar açık kalacak.

ÖZÇELİK: “DENKTAŞ, HAYATINI KIBRIS TÜRKÜ HALKINA ADAYAN BİR LİDERDİR”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Müdürü M. Serhat Özçelik konuyla ilgili açıklamasında, merhum Rauf Raif Denktaş’ın aralarından ayrılışınızın sekizinci yılında kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Özçelik, Rauf Raif Denktaş’ın, milli mücadele yıllarından başlayarak, yaşanan zorluklarda Kıbrıs Türk halkı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğunu vurguladı.

Toplumların yaşamına yön veren liderler olduğuna dikkat çeken Özçelik, merhum Rauf Raif Denktaş’ın da bu liderler arasında yerini aldığını ve Kıbrıs Türklerine siyasal önderlik yapmış önemli bir kişilik olduğunu belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk halkının, uzun yıllar boyunca verdiği varoluş mücadelesinden Devlet olgusuna kavuşması sürecinde Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını en iyi şekilde gözettiğini, fikirleri, idealleri ve bir dava adamı olarak kararlı duruşuyla halkına öncülük ettiğini vurgulayan Özelik, Şunları ifade etti:

“Kendisini Kıbrıs davasına adamış bir devlet adamı olan Denktaş’ın, geçmişteki acı ve karanlık günlerden bugünlere nasıl gelindiğiyle ilgili aktardıkları daima hatırlanacak ve geride bıraktığı eserler genç nesillere rehberlik edecek. Denktaş, tüm lider özelliklerinin yanı sıra çok iyi bir insan ve Kıbrıs Türk halkının önemli bir değeriydi. O’nun verdiği hizmetler asla unutulmayacak. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 8. yılında saygı, minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”