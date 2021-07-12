TUFAD, “Bir meselimiz var” etkinliği düzenledi

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), geçen Cuma günü “Bir Meselemiz Var” etkinliği düzenledi.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Eğitimci Yazar Akile Ruh Ekizoğlu tarafından derlenip yazılan Kıbrıs halk masalı “Garaböcü” kitabı Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı.

TURGAY: “GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN GÜZEL ARMAĞAN KÜLTÜRÜMÜZ VE KİMLİĞİMİZDİR”

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği Başkanı Arzu Turgay etkinlikte yaptığı konuşmada, “Gelecek nesillere bırakılacak en güzel armağan kültürümüz ve kimliğimizdir” diyerek, derneğin en önemli misyonunun Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak olduğunu kaydetti.

“Bu, bizim için hem önemli bir vazife, hem de büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullanan Turgay, şöyle devam etti:

“Derneğimizin ilk basılı yayını olan Garaböcü, birçoğumuzun bölük pörçük hatırladığı bir Kıbrıs halk masalıdır. Bilgisayar çağında olduğumuz bu zamanda, çocuklarımıza okumanın önemini aktarmak, dünya klasikleri yanında kendi kültürüne ve kimliğine ait masalları öğrenmelerine katkı sağlamak çok önemlidir. Unutmamalıyız ki nenelerimizin ve dedelerimizin bize anlattığı masalları biz de çocuklarımıza aktarıyoruz. Umarım günü geldiği zaman onlar da kendi çocuklarına aktarırlar.”

Etkinlikte, Eğitimci-Yazar Akile Ruh Ekizoğlu, sözleri kendisine, bestesi Bilge Ekizoğlu’na ait “Mesel Şarkısı” ile çocukları masal diyarına çağırarak, “Garaböcü” masalını çocuklara anlattı. Ekizoğlu ardından, çocukların kitaplarını imzaladı.

Ahmet Ced gitarıyla, Bilge Ekizoğlu ise yan flütüyle etkinliğe renk kattı.