TUFAD'dan Lefke'de etkinlik

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin “TUFAD Şeher”de etkinliğinin üçüncüsü Lefke’de yapıldı.

“Köyden İndim Şehere” etkinliği Kültür Dairesi katkılarıyla dün Lefke Hanı’nda 14.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kıbrıs kültürü, yemekleri, müzikleri, örf ve adetleri, halk dansları ve giysileriyle ilgili sunumlar oyunlarla yapıldı. TUFAD Başkanı Arzu Turgay ve baş eğitmen ve sahne tasarımcısı Zeki Tunçelli konuklara seslendi.

Kostümleriyle konukları 100 – 150 yıllık yolculuğa çıkaran Sadiye Destur’a ve etkinliğe katkı koyan diğer isimlere teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

TUFAD’ın etkinlikleri, ‘Danslarımız, müziğimiz ve kıyafetlerimiz kimliğimizdir’ sloganıyla düzenleniyor.