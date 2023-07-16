TUFAD “Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganıyla etkinlik düzenliyor

TUFAD “Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganıyla etkinlik düzenliyor
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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) “Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganıyla etkinlik düzenliyor.

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TUFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Tufad Şeherde” etkinliğinin 4.sü salı akşamı Kızılbaş Parkı – Lefkoşa’da yer alacak.

Pandemi sonrası verilen aranın ardından LTB nin katkılarıyla yapılacak etkinliğe “Akademi Sanat Derneği, Lefkoşa Folklor Derneği, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi, Halk Sanatları Derneği, Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi Dans Grubu ve Güneyden Olympos Agios Nikolau Grubu” katıalcak.

TUFAD açıklamasında tüm halkı etkinliğe davet etti.

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