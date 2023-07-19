“TUFAD Şeherde” etkinliği Kızılbaş Parkı’nda yapıldı

“TUFAD Şeherde” etkinliği, “Lefkoşa’nın kültür gönüllüleri TUFAD’la Şeherde Buluşuyor” sloganı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) katkıları ile Kızılbaş Parkı’nda yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre etkinlikte, ASDER, FOLKDER, FOGEM, HASDER, GÖÇTAŞ, Gençlik Merkezi Birliği, Agios Lazaros ve YDÜ Spor Kulübü Dans Grubu ekipleri gösteriler sundu.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, halk dansları dernekleri ile aile gibi olmanın mutluluğunu her daim yaşadıklarını ifade etti.

Pandemi döneminde etkinliklerin ertelenmiş olmasına karşın online etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Harmancı, “bu yıl ise ortak aklı ve ruhu yansıtır şekilde pek çok derneğin katılımı ile çok özel ve güzel bir etkinliğe hep beraber imza atıldığını” dile getirdi.

LTB Başkanı Harmancı, “Her zorlu zamanda kültürümüze, özümüze dönmemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü kültürümüzün içinde emek var. Bu coğrafya hep zengin değildi, dedelerimiz ve atalarımız çok zor dönemler gördüler, çok emekler ettiler, çok ezildiler. O yüzden her zorluğu göreceğiz ve bileceğiz ki; bu zorlukları aşarken ihtiyacımız olanlardan biri de kültümüze ve özümüze dönmektir” diye konuştu.

-Turgay

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) Başkanı Arzu Can Turgay da, pandemi ve deprem felaketi nedeni ile çalışmalarına ara verdiklerini ifade ederek, TUFAD olarak birçok etkinlik yaptıklarını, farklı kurumların etkinliklerinde de paylaşımcı olduklarını belirtti.

Turgay, kapılarını ilk günden sevgi ile açan LTB’ye, Harmancı’ya ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

-Kadirağa

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da, TUFAD’ın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini söyledi. Kadirağa, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve böylesi güzel bir ortamı yaratan LTB’ye de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya kendi kostümlerinden oluşan özel bir hediye takdim etti.