“TUFAD Şeherde” etkinliği Kızılbaş Parkı’nda yapıldı

“TUFAD Şeherde” etkinliği, “Lefkoşa’nın kültür gönüllüleri TUFAD’la Şeherde Buluşuyor” sloganı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) katkıları ile Kızılbaş Parkı’nda yapıldı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre etkinlikte, ASDER, FOLKDER, FOGEM, HASDER, GÖÇTAŞ, Gençlik Merkezi Birliği, Agios Lazaros ve YDÜ Spor Kulübü Dans Grubu ekipleri gösteriler sundu.
-Harmancı
LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, halk dansları dernekleri ile aile gibi olmanın mutluluğunu her daim yaşadıklarını ifade etti.
Pandemi döneminde etkinliklerin ertelenmiş olmasına karşın online etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Harmancı, “bu yıl ise ortak aklı ve ruhu yansıtır şekilde pek çok derneğin katılımı ile çok özel ve güzel bir etkinliğe hep beraber imza atıldığını” dile getirdi.
-Turgay
Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) Başkanı Arzu Can Turgay da, pandemi ve deprem felaketi nedeni ile çalışmalarına ara verdiklerini ifade ederek, TUFAD olarak birçok etkinlik yaptıklarını, farklı kurumların etkinliklerinde de paylaşımcı olduklarını belirtti.
Turgay, kapılarını ilk günden sevgi ile açan LTB’ye, Harmancı’ya ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
-Kadirağa
Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da, TUFAD’ın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini söyledi. Kadirağa, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve böylesi güzel bir ortamı yaratan LTB’ye de teşekkür etti.
Konuşmaların ardından TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya kendi kostümlerinden oluşan özel bir hediye takdim etti.